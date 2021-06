Het wordt vandaag tropisch warm

De zon schijnt volop en het kan meer dan 30 graden worden, tropisch warm wordt dat genoemd. Nog niet eerder dit jaar werd het zo warm. Tijd voor ijsjes, zwemmen en watergevechten!

Aan zee

Als je vandaag in zee gaat zwemmen, moet je een beetje uitkijken. De wind waait namelijk richting de zee. Dat betekent dat je op je luchtbed snel ver van het strand af kunt drijven.

Ook worden er muien verwacht in de zee. De reddingsbrigade let daar vandaag extra op. Hier kun je lezen wat een mui is en wat je moet doen als je er in een terechtkomt.

Insmeren en water drinken

De zon is vandaag erg fel. Als je een kwartiertje in de zon staat, kun je al verbranden. Deskundigen zeggen daarom dat je je goed moet insmeren. Ook zweet je veel als het warm is, dus water drinken is belangrijk.

Maar als je je hebt ingesmeerd en je flesje water in je tas hebt gedaan, kun je lekker naar buiten. Of blijf jij liever binnen als het zo warm is? We zijn benieuwd!