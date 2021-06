Tientallen brandkranen opengezet in Den Haag

In meerdere straten in Den Haag zijn gisteravond brandkranen opengedraaid. Dat is verboden, maar toch gebeurt het bijna ieder jaar, vooral op hele warme dagen. Mensen willen dan afkoelen onder de koude waterstraal.

Niet iedereen was er blij mee. Bij mensen in de wijk Duindorp kwam er even geen water meer uit de kraan.