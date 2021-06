Koning opent tentoonstelling met Gouden Koets

De koning heeft een tentoonstelling geopend waar de Gouden Koets te zien is. De koets was jarenlang niet te zien omdat hij opgeknapt werd. Nu staat 'ie komende maanden in het Amsterdam Museum.

De Gouden Koets wordt zo genoemd omdat er een heel dun laagje goud op zit. Het was een cadeau aan koningin Wilhelmina in 1898.

Sommige mensen vinden dat de Gouden Koets in het museum moet blijven en de koning er niet meer in moet rijden. Er is namelijk veel discussie over een tekening op de zijkant van de koets.

Slavernij

Op de tekening staat een witte vrouw die cadeaus krijgt van Indiërs en mensen met een Afrikaanse afkomst. Die tekening verwijst naar de tijd van de slavernij. Daar zou de koning niet mee rond moeten rijden, vinden sommige mensen.

Andere mensen zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat de Gouden Koets een traditie is die moet blijven.

Glazen koets

Voorlopig heeft de koning er nog geen beslissing over genomen. Komende Prinsjesdag rijdt hij in ieder geval nog in de Glazen Koets, want de Gouden Koets blijft nog zeker tot februari 2022 in het museum.