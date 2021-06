Vanavond weer een persconferentie, dit weten we al

Of de versoepelingen er ook echt komen, horen we vanavond.

Vanavond geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer een persconferentie over corona. Waarschijnlijk gaan ze zeggen dat je vanaf zaterdag 26 juni, op rustige plekken, geen mondkapjes meer op hoeft. Op drukke plekken, zoals in het openbaar vervoer, moet je waarschijnlijk nog wel een mondkapje dragen.

De persconferentie begint om 19.00 uur. In het Jeugdjournaal houden we je op de hoogte en je leest het ook meteen op onze site en in de Jeugdjournaal-app.