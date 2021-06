Er komt noodweer aan

Er komen heftige onweersbuien aan. Rond 4 uur vanmiddag zal het noodweer beginnen in het zuiden van Nederland. Daarna trekt het naar het noorden. De buien kunnen tot in de nacht duren.

Weersdeskundigen verwachten onweer, harde wind, hagel en veel regen in korte tijd. We zullen je er in dit artikel van op de hoogte houden.