Jeugdjournaal Studio EK: Kinderen over de wedstrijd tegen Oostenrijk

Het Nederlands elftal won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Daardoor is Oranje door naar de volgende ronde van het EK.

Tijdens de wedstrijd gebeurde genoeg om over na te praten. En dat gaan we het hele EK doen in onze Jeugdjournaal EK-Studio.

Na alle wedstrijden van Oranje blikken we met kinderen terug op alle belangrijke momenten. Deze keer ging Noortje langs bij de Nutsbasisschool in Voorschoten en vroeg de kinderen om hun analyse.