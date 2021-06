Podcast: Waarom zit het corona-vaccin niet in een pilletje?

In de nieuwste aflevering van de Jeugdjournaal-podcast beantwoorden Bart en Malou jullie vragen over vaccinaties. Hoe werkt dat eigenlijk? Waarom zijn prikken nodig, is een pilletje niet veel handiger? En hoe staat het ervoor met het coronavaccin voor kinderen? Er is een storing bij Apple, dus je kunt het beste via Spotify luisteren of via Zapp.

Luister hier naar de podcast

Kinderarts Emmeline Buddingh weet alles van corona bij kinderen. Ze legt uit hoe het vaccin werkt en wie het ontdekt heeft. Als je niet zo van prikken houdt is het ook slim om te luisteren, je krijgt tips om het minder eng te vinden. Andere afleveringen De vorige afleveringen zijn nog steeds te beluisteren. Elke week is er een ander onderwerp: wilde dieren in Nederland bijvoorbeeld, of kinderlokkers. Beluister ze hier.