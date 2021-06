Stan heeft gewone ouders én steunouders

Steeds meer kinderen hebben niet alleen gewone ouders, maar ook steunouders. Dat is een soort extra familie die kan helpen als het bij gezinnen thuis niet altijd even goed gaat.

Thuis gaat het niet altijd even goed tussen Stan en de rest van zijn gezin. Dat komt doordat hij een vorm van autisme heeft. Daardoor wordt hij thuis soms erg boos. Sinds hij bij zijn steunouders komt, is dat minder.

In steeds meer gemeentes in Nederland kunnen kinderen naar steunouders. Dat kan een paar uur per week zijn, maar ook een hele dag of meer. In de video zie je meer over Stan en zijn steunmoeder Petra.