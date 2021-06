Moet ik vertellen dat ik transgender ben?

Zondag start een nieuw seizoen van de documentaire-serie Wat Zou Jij Doen? Roos van 10 doet er aan mee om een oplossing te vinden voor haar probleem.

Roos is een meisje, maar ze is in een jongenslichaam geboren. In het televisieprogramma vraagt ze advies aan andere kinderen. Roos gaat binnenkort naar de middelbare school en ze wil weten of ze aan haar nieuwe klasgenoten moet vertellen dat ze transgender is.