Weer noodweer: straten onder water

Op meerdere plekken is het gisteravond en vannacht noodweer geweest. In de plaats Waddinxveen is een gebouw met 54 huizen erin ontruimd, omdat er een lekkage was. En in Den Haag stond onder een viaduct zóveel water dat de weg werd afgesloten. Een speciaal bedrijf moest langs komen om de putten door te spoelen.

Bliksem

Op sommige plekken heeft het ook geonweerd. In Zwolle was een radiozender een tijd niet te beluisteren, omdat de bliksem in een mast was geslagen.