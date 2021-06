Turner Bart Deurloo over de rekstok, tattoos en de Spelen

Turner Bart Deurloo gaat altijd voor goud, en noemt zichzelf 'toch wel een beetje een tattoo-boy'. Verslaggever Lucas sprak met 'm over zijn oefeningen op de rekstok en over waarom hij een tattoo van een broccoli heeft. En wist je dat Bart ook kan zingen en gitaarspelen? Je hoort het in de video hierboven!