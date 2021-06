Oproep: Wat wil jij weten van BMX-zussen Laura en Merel?

Aankomende week gaan we de zussen interviewen, en daarbij nemen we jullie vragen mee!

Laura en Merel Smulders zijn zussen en doen allebei aan BMX. Bij die sport race je met een fiets over een parcours. Dit jaar doen ze allebei mee aan de Olympische Spelen. Ze zijn dus zussen, maar racen bij wedstrijden tegen elkaar.

Wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!

Laura werd in 2018 Europees kampioen. Toen racete ze ook al tegen Merel. Daar maakten we deze video over: