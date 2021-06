Steeds meer kinderen gaan op tennis

Voor het eerst in tien jaar tijd gaan er weer meer kinderen op tennis. Ook bij tennisclub LTC Naaldwijk zijn veel meer kinderen lid geworden.

De tennisbond denkt dat kinderen de sport weer ontdekt hebben door corona. Bij tennis is het geen probleem om 1,5 meter afstand te houden en het is een buitensport. Daarom zijn de lessen en de competitie bijna altijd doorgegaan.

Ook hebben tennisclubs slimme acties bedacht. Zo mogen kinderen die beginnen met tennissen gratis een vriend of vriendin meenemen. In die video hierboven zie je er meer over.