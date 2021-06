Rechtszaak over grote drugsbaas begonnen

Een van de meest gezochte criminelen ter wereld staat vandaag voor de rechter in Rotterdam. Het gaat om Tse Chi Lop, een Canadese man uit China. Hij werd tien jaar lang gezocht.

Tot een paar maanden geleden, toen Nederlandse agenten hem arresteerden op Schiphol. Sindsdien zit Tse Chi Lop in een zwaarbeveiligde gevangenis in Noord-Brabant.

Drugs

Tse Chi Lop is volgens de politie de baas van een grote criminele organisatie. Die organisatie verkoopt drugs over de hele wereld. Daar verdienen ze miljarden euro's per jaar mee.

De meeste drugs worden in Australië verkocht. Australië wil daarom graag dat Tse Chi Lop in hun land voor de rechter komt. Ze hebben aan Nederland gevraagd of Tse Chi Lop naar hun land kan worden gebracht. Daar moet een Nederlandse rechter nu over beslissen.

In de val gelokt

Tse Chi Lop wil niet naar Australië. Hij zegt dat hij geen crimineel is. Ook zegt hij dat hij in de val is gelokt en zijn arrestatie niet eerlijk is gegaan.

De rechter bekijkt de zaak nu en laat over twee weken weten wat hij heeft besloten. Als Tse Chi Lop naar Australië mag worden gebracht, is de kans groot dat hij daar een levenslange gevangenisstraf krijgt.