Kwetsbare kinderen vanaf 12 jaar kunnen corona-prik halen

Kwetsbare kinderen tussen de 12 en 17 jaar kunnen vanaf vandaag een afspraak maken voor een corona-vaccin. Het gaat om kinderen die door hun ziekte of aandoening extra ziek kunnen worden van het corona-virus.

Ze kunnen een vaccin krijgen van het merk Pfizer. Volgens de Gezondheidsraad is dat vaccin veilig voor kinderen vanaf 12 jaar. In de Gezondheidsraad zitten wetenschappers die de regering advies geven over corona.

Tussen de 60.000 en 100.000 kinderen mogen de prik nu halen. Ook Annelinde, die je eerder in het Jeugdjournaal zag. Zij is er erg blij mee: