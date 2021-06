Geld voor kinderen die problemen kregen door fouten van overheid

Alle kinderen die door fouten van de overheid zijn opgegroeid in armoede, of daardoor thuis problemen kregen, krijgen een schadevergoeding. Dat betekent dat ze geld krijgen om het een beetje goed te maken.

Het ging soms om tienduizenden euro's. Veel ouders hadden dat geld niet en kwamen daardoor in grote problemen.

De Belastingdienst betaalt die toeslagen aan ouders. Maar daar zijn fouten gemaakt. Door die fouten leek het alsof de ouders geld terug moesten betalen aan de Belastingdienst. Maar dat was niet zo. Als de ouders zeiden dat er een fout gemaakt was, luisterde de Belastingdienst niet.

Het heeft allemaal te maken met de kinderopvangtoeslag . Dat is geld dat ouders via de Belastingdienst krijgen om kinderopvang te kunnen betalen. Hoeveel je krijgt, hangt af van hoeveel kinderen je hebt en hoeveel je verdient.

Hun kinderen hadden daar ook last van, omdat veel gezinnen heel weinig geld hadden. Dat zorgde thuis vaak voor een hoop stress. Daarom krijgen de kinderen ook hulp bij het verwerken van alles wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld door er met iemand over te praten.

Bethel

Eerder gingen we langs bij Bethel en haar moeder. Zij kregen ook geldproblemen door de toeslagenaffaire. In deze video hoor je hun verhaal: