Er komen camera's bij spoorwegovergangen

Nog snel even het spoor oversteken als de slagbomen al naar beneden gaan. Het gebeurt steeds vaker en daarom komen er camera's bij een aantal spoorwegovergangen.

Steek je als automobilist of fietser toch nog over als de rode lichten knipperen en de spoorbomen sluiten, dan krijg je een boete. Die ligt tussen de 170 en 250 euro.

Begin volgend jaar worden de eerste camera's opgehangen. In totaal komen er zo'n 40, Die moeten ervoor zorgen dat mensen minder vaak onder de slagbomen doorgaan, want dat is erg gevaarlijk.