Schilderij de Nachtwacht na 300 jaar weer compleet

Het is waarschijnlijk het bekendste schilderij van Nederland: de Nachtwacht. En voor het eerst in 300 jaar is het kunstwerk weer helemaal te zien.

De Nachtwacht hangt al jaren in het Rijksmuseum in Amsterdam, maar was dus niet compleet. Toen het geschilderd werd door Rembrandt, was het een stukje groter. Bij een verhuizing werden delen van het schilderij afgesneden.