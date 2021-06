Kinderjury-prijs voor 'Het leven van een loser: totaal gesloopt'

Het boek Het leven van een loser: totaal gesloopt heeft de Kinderjury-prijs gewonnen. Die prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan het favoriete leesboek van kinderen. Kinderen mogen zelf hun stem uitbrengen. En ze kozen dus het vaakst voor Het leven van een loser: totaal gesloopt.

Het boek is het 14e boek van de serie. In het boek gaat het natuurlijk weer over Bram Botermans en zijn familie. Ze krijgen een erfenis en die willen ze gebruiken om het huis op te knappen. Maar dan gaat al gauw van alles mis.

15e deel

Pas geleden is het 15e deel van Het leven van een loser uitgekomen. De schrijver van de boeken heet Jeff Kinney. Speciaal voor de prijs heeft hij een video opgenomen om alle fans te bedanken. Je ziet het hierboven.

In de categorie van 6 tot en met 9 jaar won het boek De Zoete Zusjes zoeken een schat.