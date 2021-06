Ninthe, Julian en Sama vertellen over groep 8 in corona-tijd

De zomervakantie komt eraan en daarom zijn veel kinderen uit groep 8 bezig met de afscheidsavond of de musical. Voor iedereen zag het schooljaar er heel anders uit dan normaal. En dat kwam natuurlijk door corona. Ninthe, Julian en Sama zaten dit jaar in groep 8. Ze kijken terug op dit gekke jaar.

Aan het begin was alles nog normaal, maar in januari ging Nederland opnieuw in lockdown. Ook basisscholen moesten dicht. Ninthe en Sama baalden daar behoorlijk van en ook Julian was niet blij.