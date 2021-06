Oranje speelt tegen Tsjechië in de achtste finale

De tegenstander van Nederland in de achtste finale is bekend: Tsjechië. Dat hing af van de wedstrijden op woensdagavond. Omdat Polen niet won van Zweden, maar Spanje wél van Slowakije, staat Tsjechië tegenover Nederland in de achtste finale.

Poule des doods

Voetbalkenners en -fans waren lange tijd bang dat Nederland de achtste finale zou moeten spelen tegen een land uit de 'poule des doods'. In die poule zitten drie hele goede voetballanden: Frankrijk, Portugal en Duitsland. Daar krijgt Oranje het erg moeilijk mee, als ze tegen een van die landen moeten spelen.

Maar dat is dus niet zo. Aanstaande zondag speelt Oranje de achtste finale in Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. Die begint om 18.00 uur.

Mooiste goals

De poule-fase van het EK is nu voorbij. Tijd om terug te kijken op de mooiste goals van die wedstrijden. Tsjechië staat er ook tussen met een mooie: