Steeds meer mensen worden 100 jaar

Er zijn steeds meer mensen die 100 jaar oud worden. Inmiddels zijn er ongeveer 2500 mensen in Nederland die al ouder zijn dan honderd. De meeste daarvan zijn vrouwen. Die worden gemiddeld altijd al iets ouder dan mannen.

De meeste 100-jarigen wonen in de provincies Drenthe en Zeeland. De verwachting is dat er in de toekomst overal steeds meer honderdplussers bijkomen.

100 kaarsjes uitblazen

Zouden jullie het leuk vinden om honderd kaarsjes uit te blazen op je verjaardag? We hebben er een stelling over!