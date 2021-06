Tweedehands kleding superpopulair

Koop jij wel eens tweedehands kleding? Dan ben je niet de enige. Want tweedehands kleding is hartstikke populair. Je kunt het op steeds meer plekken kopen.

Tweedehands kleding is kleding die al door iemand is gedragen. Het is duurzamer dan nieuwe kleding. Want de kleding wordt niet weggegooid, maar nog een keer gebruikt. Ook is het vaak wat goedkoper dan nieuwe kleren.