Vrouw wandelt met haar kameel Einstein door Nederland

Wandelen met een kameel. Het klinkt misschien als iets wat vooral in warme landen gebeurt. Maar Tamar en haar kameel Einstein trekken dwars door Nederland.

Tamar en Einstein begonnen zo'n tien weken geleden in Venray, in Limburg. Ze liepen door meerdere provincies en hebben al heel wat kilometers afgelegd. Hun avontuur is te volgen op Insta.

Boerderij

Over drie weken zijn ze klaar met hun lange wandeling. Dan zijn ze terug in Limburg, waar een boerderij staat met andere kamelen. Einstein gaat daar wonen.