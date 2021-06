Podcast: Hoe kan je deze zomer je spaarpot spekken?

In de nieuwste aflevering van de Jeugdjournaal-podcast beantwoorden Bart en Malou jullie vragen over bijbaantjes. Vanaf welke leeftijd mag je eigenlijk werken? En waarom zijn daar regels voor?

Luister hier naar de podcast

Karin Radstaak helpt deze week bij het vinden van de antwoorden op jullie vragen. Ze werkt bij het NIBUD. Bij die organisatie weten ze veel over hoe je met geld om moet gaan. Ze vertelt ook hoe je als kind wat extra euro's kan verdienen. Appje van de minister Demissionair minister Wouter Koolmees stuurde ons een spraakbericht via WhatsApp. Hij vertelt waarom het niet de bedoeling is dat kinderen aan het werk gaan. Wil jij jezelf ook horen in de podcast? Stuur dan een spraakberichtje naar Bart en Malou. Dit is hun nummer: 06-26586701.

Over de podcast In de podcast duiken Bart Tuinman en Malou van der Starre elke week in een onderwerp uit het nieuws en zoeken ze een antwoord op jullie vragen. En iedere week is er goed nieuws van een luisteraar.