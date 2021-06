Bilal Wahib biedt excuses aan voor livestream

Bilal Wahib heeft in het televisieprogramma Op1 sorry gezegd voor wat er drie maanden geleden is gebeurd. Hij vroeg toen in een livestream op Instagram een jongen om zijn piemel te laten zien voor geld. De jongen deed dat vervolgens.

Veel mensen waren erg boos op Wahib. Na de livestream wilde zijn platenmaatschappij niet meer met hem samenwerken. Ook wordt zijn programma Teenage Boss niet meer uitgezonden op NPOZapp.

Grapje

In Op1 zei Wahib dat het begon als een grapje. Pas later had hij door dat hij een fout had gemaakt, zei hij. Bilal Wahib zegt dat hij niet met de jongen zelf heeft gepraat maar wel met zijn ouders.

De advocaat van de jongen en zijn familie vindt het niet goed dat Bilal een interview geeft op tv. Daardoor krijgt de gebeurtenis weer aandacht en dat is schadelijk voor de jongen.

Tweede kans?

Sommige mensen vinden dat Bilal een tweede kans verdient. Zo werd hij deze week voor het eerst weer gedraaid op radiozender 3FM. Andere mensen zijn het daar absoluut niet mee eens en vinden het niet goed om hem na zo'n grote fout nu al te vergeven.