Het is een feestelijke dag voor prinses Alexia. Ze is vandaag 16 jaar geworden. Hoe ze haar verjaardag viert, is niet bekendgemaakt.

Alexia is de middelste van de prinsessen. Ze zit in de vierde klas van het gymnasium in Den Haag. Dit jaar werd duidelijk dat ze na de zomer naar een kostschool in Wales gaat.