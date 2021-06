Loris en Rio doen mee aan de grootste motorrace van Nederland

Motorliefhebbers uit heel Nederland zijn dit weekend in Assen. Daar wordt de TT gereden. Dat is de grootste en belangrijkste motorrace van Nederland. Er is ook een race speciaal voor kinderen. Loris en Rio van 14 doen daar aan mee.

Dat is behoorlijk spannend, want een motor kan meer dan 200 kilometer per uur. En je kunt natuurlijk niet rustig blijven zitten.