België door naar kwartfinale na winst tegen Portugal

Oranje lukte het niet, maar België wel. Het Belgisch elftal is door naar de kwartfinale van het EK. De Belgen wonnen met 1-0 van Portugal.

Thorgan Hazard maakte net voor de rust een prachtig eerste doelpunt. Portugal was in de tweede helft vaak gevaarlijk, maar ze konden niet scoren. Bij België moesten twee spelers geblesseerd het veld af. Het is dus nog even afwachten of zij in de kwartfinale mee kunnen doen.

Juichen voor België?

Nu Nederland eruit ligt, willen sommige mensen juichen voor een ander land. Bijvoorbeeld voor België, omdat het ons buurland is. Juich jij ook voor een ander land? Of vind je het EK nu niet leuk meer? Reageer op onze stelling.