Grote zorgen over tekort aan juffen en meesters

Scholen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moeten misschien dicht omdat er te weinig leraren zijn. Dat zeggen wethouders van die steden in de krant Algemeen Dagblad. Ze willen dat de minister van onderwijs meer geld regelt voor leraren en scholen.

Het lerarentekort is al langer een probleem. Vooral in grote steden is het lastig om genoeg juffen en meesters te vinden.

Salaris

Deskundigen vinden dat het beroep van leraar aantrekkelijker moet worden. Ze Zeggen bijvoorbeeld dat leraren meer salaris moeten krijgen. Ook is er nu een groot verschil tussen het salaris van een leraar op de middelbare school en een juf of meester. Het zou beter zijn als zij ongeveer hetzelfde krijgen, zeggen de experts.