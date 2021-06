Oorlogsvliegtuig in 2000 stukjes is nu een museumstuk

Het oorlogsmuseum in Overloon heeft een nieuw museumstuk. Of beter gezegd: heel veel losse stukjes. Het gaat om wrakstukken van een Britse bommenwerper.

Het vliegtuig werd in de Tweede Wereldoorlog uit de lucht geschoten door de Duitsers. Bij het opgraven werd het in meer dan 2000 stukjes teruggevonden. Vrijwilligers hebben al die stukjes nu bij elkaar gelegd in een speciale ruimte van het museum.