Nederlander bakt duurste hamburger ter wereld

The Golden Boy, oftewel 'De Gouden Jongen,' zo heet de hamburger die vandaag in het Nederlandse dorp Voorthuizen is gebakken. Die naam heeft de snack niet voor niks. Het ding kost zo'n 5000 euro.

Luxe ingrediënten

De hamburger is daarmee de duurste burger ter wereld. Er zijn allemaal luxe ingrediënten gebruikt, zoals kaviaar, extreem dure whiskey en witte truffels. En alsof dat niet genoeg is, zit er ook eetbaar goud op de burger.

Het oude wereldrecord van duurste burger komt uit de Verenigde Staten. Daar hadden ze juist een hele grote burger gebakken. Maar dat vond Robbert Jan de Veen, de bedenker van The Golden Boy, geen goed idee.