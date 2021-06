Nieuw shirt in FIFA tegen schelden met kanker

Stop met het schelden met kanker op en rond het voetbalveld. Op het echte veld en bij het voetbal online. Dat is de oproep van KWF Kankerbestrijding. Vanaf vandaag kun je daarom je voetbalspelers in FIFA een shirt aantrekken met #tegenKK erop.

KWF hoopt dat op deze manier mensen beter nadenken en niet zomaar schelden met het woord kanker.

Pijnlijk

Voor veel mensen is schelden met kanker erg pijnlijk. De ziekte komt vaak voor. 1 op de 3 mensen in Nederland krijgt ermee te maken. Omdat ze het zelf krijgen, of één van hun familieleden of vrienden.

Hoe denk jij over schelden met kanker? Reageer op onze stelling!