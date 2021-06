3000 kilo drugs en 11 miljoen euro gevonden op boerderij

De politie heeft op een boerderij in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel bijna 3000 kilo drugs en 11 miljoen euro aan contant geld ontdekt. Het is misschien wel de grootste drugsvangst in Nederland ooit.

De politie denkt dat de drugs en het geld via een Zuid-Amerikaanse drugsbende naar Nederland zijn gekomen.

Dure spullen

De pakketjes met drugs zijn samen meer dan 195 miljoen euro waard. Ook lag er 11,3 miljoen euro contant geld en veel dure spullen zoals een oldtimer en dure wijnen.

Tot nu toe zijn twee mensen aangehouden. De politie doet nog volop onderzoek.