Gratis tampons en maandverband voor kinderen uit arme gezinnen in Rotterdam

Meisjes in Rotterdam van wie de ouders weinig geld hebben, kunnen vanaf morgen gratis maandverband en tampons kopen bij de Hema. Dat kan met een speciaal pasje van de gemeente. Het plan is bedacht omdat niet alle gezinnen die spullen zelf kunnen betalen.

De pasjes bestaan al langer. De gemeente zet daar geld op om gezinnen met weinig geld te helpen. Eerst konden kinderen er alleen schoolspullen en sportspullen mee kopen, maar nu dus ook maandverband en tampons.

Hoe duur?

Een pakje tampons of maandverband kost een paar euro. Dat lijkt misschien niet veel geld, maar meisjes en vrouwen moeten dit elke keer kopen als ze ongesteld zijn. Dat is meestal één keer in de maand.