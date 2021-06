De eerste kermis van het jaar gaat open

Botsauto's, het spookhuis en natuurlijk een kraam met oliebollen: ze zijn allemaal te vinden op de kermis in Arnhem. Die gaat vandaag voor het eerst open en dat is best bijzonder.

Het is de eerste kermis die weer officieel mag. De attracties en alle kraampjes staan bij het Gelredome in Arnhem.

Antoin en Nanischa wonen op de kermis. Ze zijn heel blij dat het nu eindelijk weer open kan.