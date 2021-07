Er zijn nog niet genoeg leraren voor komend schooljaar

Duizenden kinderen weten nog niet wie na de zomervakantie hun juf of meester is. Dat komt doordat er niet genoeg leraren zijn gevonden voor het nieuwe schooljaar. Dat is vooral een groot probleem in grote steden. Daar zijn zo'n 1500 leraren te weinig.

Grotere klassen

Scholen verzinnen allerlei oplossingen. Bijvoorbeeld inval-leraren of grotere klassen. In Haarlem komt er misschien zelfs een klas van 37 kinderen, omdat er geen nieuwe leraar voor groep 8 is gevonden. Vanavond zie je daar meer over in onze uitzending.

Zoektocht

Scholen zijn dus nog druk bezig met de zoektocht naar nieuwe leraren. Vind jij het vervelend als je niet op tijd weet wie volgend jaar je leraar wordt? Laat het weten onder onze stelling!