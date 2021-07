Keti Koti: op veel plekken wordt de afschaffing van slavernij herdacht

Ook kinderen doen mee. In Amsterdam ontbijten verschillende scholen met elkaar. Tijdens het ontbijt leren ze meer over de tijd van de slavernij.

Nederland had vroeger veel plantages, bijvoorbeeld in Suriname. Daar moesten tot slaaf gemaakte mensen hard werken. Nederland verdiende daar veel geld aan.

Volgens de organisatie van het ontbijt is het belangrijk dat kinderen over slavernij leren. Want het is een groot onderdeel van onze geschiedenis zeggen ze, en er wonen veel mensen in Nederland van wie hun voorouders tot slaaf gemaakten waren.

Steeds meer mensen willen daarom dat Keti Koti een officiële feestdag wordt, om het einde van de slavernij te vieren.