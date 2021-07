Op een vliegbasis in Leeuwarden is een F-16 tegen een gebouw aangereden. Dat gebeurde toen de straaljager zich klaarmaakte om op te stijgen.

De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt om uit het toestel te komen. Daarbij is hij gewond geraakt. Ook iemand die in het gebouw was, is gewond. Hoe ernstig ze gewond zijn, is nog niet duidelijk.

Geen brand

De brandweer kwam snel in actie. Ze spoten direct schuim op de straaljager. Daardoor is die niet in brand gevlogen.