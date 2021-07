Zapp Your Planet haalt 80.000 euro op met plastic flessen

De actie Plasticjagers van Zapp Your Planet heeft 80.462 euro opgeleverd. Dat is vandaag bekendgemaakt. Veel kinderen hebben de afgelopen weken plastic flessen ingezameld voor de actie.

In totaal werden er 320.000 grote flessen en maar liefst 536.000 kleine flessen verzameld. Die kleine flessen zijn vanaf vandaag ook geld waard.

Minder plastic in de zee

Het doel van de actie is dat er minder plastic in zee komt om zo de walvissen te helpen. Het geld dat met de actie is opgehaald, wordt gebruikt om nog meer plastic uit het water te halen.