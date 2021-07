Slachthuis gesloten na dierenmishandeling

Een slachthuis in Epe moet voorlopig dicht. Dat heeft de organisatie besloten die slachthuizen in de gaten houdt. In het slachthuis werden dieren mishandeld. In de wet staat dat dieren niet onnodig mogen lijden voor ze worden geslacht.

Gefilmd

Een actiegroep had stiekem filmpjes gemaakt in het slachthuis. Daarop was te zien hoe varkens werden geslagen en stroomstoten kregen.

Het slachthuis moet nu dicht blijven en een plan gaan maken. In dat plan moet staan hoe ze ervoor gaan zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt. Als de organisatie die erover gaat dat plan goedvindt, mag het slachthuis weer open.