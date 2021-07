Deze kinderen uit Limburg appen in dialect: 'Kins se aafspreke?'

Veel mensen uit Limburg appen met elkaar in dialect. Ongeveer de helft van de mensen in die provincie doet dat, blijkt uit onderzoek. Taaldeskundigen zijn daar blij mee. Volgens hen kan dit ervoor zorgen dat de dialecten langer blijven bestaan.

Dialect wordt ook wel streektaal genoemd. Ze zijn honderden jaren geleden al ontstaan. Je hoorde toen overal in Nederland verschillende talen. Niet echt handig natuurlijk en dus moest er één taal voor iedereen komen. Dat werd het 'standaard Nederlands', de taal die we nu allemaal spreken. Maar de dialecten zijn nooit helemaal verdwenen.

Maar sommige kinderen appen dus wel in dialect. Taalonderzoeker Leonie Cornips is daar blij mee.

In totaal zijn er 267 verschillende dialecten in Nederland, zoals Limburgs, Twents en Gronings. Maar veel van die dialecten worden steeds minder gesproken, vooral door jongeren.

Ook de meeste kinderen uit groep 8 van School aan de Vijver in Venlo appen met elkaar in dialect. In het Venloos dus. En dat terwijl de kinderen dat op school niet leren. Hoe de app-gesprekken in het Venloos gaan, zie je in de video bovenaan.