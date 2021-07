Kinderen 'redden' hun juffen en meesters van overstroming

Met zelfgemaakte vlotten gaan meer dan honderd kinderen uit Dordrecht de rivier op. Ze moeten hun juffen en meesters redden uit een huis dat bijna helemaal onder water staat. De reddingsactie is natuurlijk niet echt, maar hoort bij een lesprogramma over het water.

Dordrecht ligt op eiland in de provincie Zuid-Holland. De stad is omringd door verschillende rivieren. Op dit moment is de kans op een overstroming klein. Maar door klimaatverandering gaan ze er in de toekomst misschien wel weer komen.

Mensen redden

De gemeente vindt het dan ook belangrijk dat kinderen uit de stad meer over het water leren. Daarom hebben ze een programma bedacht over dit onderwerp. Zo leerden de kinderen wat je moet doen tijdens een overstroming en hoe je andere mensen kan redden. Met zo'n zelfgebouwd vlot dus.