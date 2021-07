Podcast: Hoe zwem je veilig in natuurwater?

In deze aflevering van de Jeugdjournaal-podcast beantwoorden Bart en Malou jullie vragen over zwemwater. Waarom is het niet handig om van een brug af het water in te springen en hoe weet je eigenlijk of een zwemplek veilig is?

Een goede zwemplek kiezen

Sander Zeilstra van de reddingsbrigade weet alles over de gevaren van zwemwater. Hij heeft zelfs een keer zijn eigen zoon moeten redden! Hij weet gelukkig ook hoe leuk zwemmen is en hoe je een goede zwemplek uitkiest. Sander vertelt ook waarom het verstandig is om je zwemkunsten te blijven oefenen.