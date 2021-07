Explosief gevonden in Beverwijk, huizen en winkels ontruimd

In het centrum van Beverwijk is een explosief weggehaald. Meerdere huizen en winkels werden ontruimd.

Het explosief lag tegenover een pand waar kortgeleden een Poolse supermarkt zat. De politie kwam snel in actie. Bij een andere Poolse supermarkt in Beverwijk is eerder een explosief afgegaan.

Waarom het explosief er lag is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de zaak.

Ontploffing

Inmiddels is alles weer veilig en kunnen mensen weer terug naar huis en zijn de winkels weer open. Het explosief wordt op een andere plek tot ontploffing gebracht.