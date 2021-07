Plastic rietjes, bordjes en bekertjes vanaf vandaag verboden

Gebruik jij vaak plastic rietjes, bordjes of bestek? Of maak jij je oren schoon met plastic wattenstaafjes? Binnenkort kun je die dingen niet meer kopen. Plastic wegwerpproducten zijn vanaf vandaag namelijk in de hele Europese Unie verboden.

De producten worden niet meer gemaakt. Wel liggen ze nog even in de winkel, want de oude spullen mogen nog worden verkocht.

Zwerfafval

Plastic rietjes, wattenstaafjes en bestek horen bij de tien wegwerpplastics die het meest op stranden worden gevonden. Veel van dat afval komt in zee terecht. Het verbod moet ervoor zorgen dat dit minder gebeurt.

Ballonnen

De komende jaren komt er ook een verbod op plastic ballonnen, snoepverpakkingen, plastic menstruatieproducten en plastic draagtassen.