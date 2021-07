Eindmusical kan nu vaak toch met publiek

Kan groep 8 de eindmusical opvoeren met publiek in de zaal? Lange tijd was dat spannend. Nu de corona-regels zijn versoepeld is het duidelijk: de musical kan doorgaan met publiek.

We belden met basisscholen om te vragen hoe zij de musical geregeld hebben. Op 80% van de basisscholen gaat de eindmusical gewoon door dit jaar.

Meer ruimte

Volwassenen moeten nog wel 1,5 meter afstand houden van elkaar. Daardoor is meer ruimte nodig en dat past niet altijd op school. Daarom treden sommige klassen buiten op. Of huren ze ergens een grotere zaal.

Wat vind jij: is de musical alleen leuk met publiek?