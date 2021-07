Straten vol met water door heftige regenbuien

Het heeft zondagavond op veel plekken hard geregend. Vooral in het zuiden en het oosten van Nederland kwam in korte tijd heel veel water naar beneden.

In Dalfsen was zelfs een wolkbreuk. In een uur viel net zoveel regen als normaal in een hele maand valt. Daardoor liepen straten onder water en stortte het dak van een bedrijf in.

Kleurcode

Als er extreem weer aankomt, kunnen deskundigen code geel, code oranje of code rood afgeven. Dan weten mensen in de buurt dat ze op moeten letten. Zulke codes gelden normaal gesproken voor een hele provincie.

Maar weerdeskundigen vinden dat niet zo handig, omdat noodweer vaak heel plaatselijk is. Zo was er laatst veel schade in Leersum door wind, terwijl een paar kilometer verderop niks aan de hand was. Weerdeskundigen willen daarom liever waarschuwingen per dorp of stad geven.