Recordpoging met auto die rijdt op waterstof

Studenten van Technische Universiteit Delft zijn bezig met een spannende recordpoging. Ze willen met een waterstof-auto 1000 kilometer rijden in 30 uur tijd. Als dat lukt hebben ze het wereldrecord. 7 verschillende chauffeurs wisselen elkaar af. Ze rijden met 38 kilometer per uur rondjes op de wielerbaan in Helmond. Daar ligt glad asfalt en daardoor is het makkelijker om de hele tijd dezelfde snelheid te rijden.

Waterstof is een soort gas. De auto van de studenten kan waterstof omzetten in een elektriciteit. Het is dus een elektrische auto.