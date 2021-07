'Nederlandse' robotarm gaat de ruimte in

Tientallen jaren moesten de wetenschappers van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA erop wachten, maar nu is het bijna zover. De robotarm die grotendeels in Nederland is gemaakt, gaat met een raket de ruimte in.

ISS

Het apparaat gaat verschillende klusjes doen aan de buitenkant van ruimtestation ISS. Klusjes die normaal gedaan worden door astronauten. Die hoeven nu minder vaak naar buiten voor een lange ruimtewandeling.

Dat is goed nieuws. Ruimtewandelingen zijn erg gevaarlijk en kosten veel geld. Met de robotarm kunnen de klusjes aan het ruimtestation sneller, veiliger en goedkoper gedaan worden.